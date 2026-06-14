Coupe du Monde 2026, Maroc : la prestation XXL d’Ayyoub Bouaddi face au Brésil a marqué les esprits

18 ans seulement. Et le Maroc tient peut-être déjà l’un des grands talents de cette Coupe du Monde. Quelques semaines après avoir officialisé son choix en faveur des Lions de l’Atlas, Ayyoub Bouaddi a vécu son premier grand rendez-vous avec le Maroc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prodige du LOSC n’a pas tremblé. Face au Brésil, quintuple champion du monde et logiquement grand favori de la compétition, le milieu de terrain de 18 ans a livré une prestation qui a impressionné bien au-delà des frontières marocaines.

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L’affiche avait pourtant tout du piège. D’un côté, un Maroc demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et désormais attendu au plus haut niveau. De l’autre, le Brésil et son histoire unique dans la compétition avec ses stars offensives. Pour Bouaddi, il s’agissait surtout du premier match officiel de sa carrière internationale avec les A. Une pression énorme pour un joueur qui ne découvre plus vraiment le très haut niveau. Mais sur la pelouse, impossible de deviner son âge ou son manque d’expérience. Le milieu marocain a tout simplement survolé les débats. Omniprésent dans la construction, précieux dans les transitions et impressionnant dans les duels, il a logiquement été élu homme du match par la rédaction FM avec la note de 8.

Bouaddi a fait fort

Les chiffres donnent d’ailleurs une idée de l’ampleur de sa prestation. Bouaddi a réussi 60 de ses 66 passes, soit 91 % de réussite. Dans la moitié de terrain adverse, sa précision est restée remarquable avec 29 passes réussies sur 33 tentées (88 %). Plus impressionnant encore, il a remporté 11 de ses 14 duels, réussi 4 dribbles sur 5 et touché 89 ballons, soit le total le plus élevé de tous les joueurs présents sur la pelouse. Une performance complète qui illustre parfaitement son influence sur le jeu marocain. Avec ou sans ballon, le jeune milieu a donné le ton et n’a jamais semblé dépassé par l’événement.

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Mais au-delà des statistiques, c’est surtout sa maturité qui a frappé les observateurs. À seulement 18 ans, Bouaddi a joué comme un vétéran, alternant simplicité et prises de risque avec une sérénité déconcertante. Son intelligence de jeu, sa capacité à résister au pressing et son impact dans les duels ont sauté aux yeux. Le Maroc peut se réjouir d’avoir convaincu l’un des plus grands talents de sa génération de rejoindre son projet. Car une chose paraît déjà certaine après une telle prestation : l’équipe de France a perdu un joueur qui avait largement les qualités pour s’installer durablement chez les Bleus. Du côté marocain, en revanche, l’avenir s’annonce particulièrement radieux avec un talent de cette trempe au milieu de terrain.