Le Portugal annonce le retour de Cristiano Ronaldo en novembre !

Le feuilleton Cristiano Ronaldo continue d’agiter le Portugal, mais la Fédération portugaise de football semble déterminée à apaiser les tensions avec son capitaine. Deux semaines après le départ précipité de CR7 du rassemblement de la sélection, Pedro Proença, président de la FPF, a publiquement indiqué que tous les membres de l’instance souhaitaient le retour de Ronaldo au sein de l’équipe nationale. « La Fédération, le sélectionneur et tous ses coéquipiers sont d’accord : nous voulons que Cristiano revienne. J’attends son retour dès la trêve internationale de novembre. Cristiano souhaite lui aussi revenir. C’est le meilleur de tous les temps », a-t-il indiqué, en marge de l’inauguration du nouveau terrain de l’AF Porto.

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Cette prise de parole intervient alors que la FPF a officiellement ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de sa légende, à la suite de son départ du rassemblement sans autorisation. Interrogé sur ce dossier après avoir évoqué les quatre victoires du Portugal en Ligue des Nations et sa qualification pour les 1/4 de finale, Pedro Proença a tenu à rappeler que la procédure suivrait son cours. « Il y aura une procédure disciplinaire normale, les instances compétentes procéderont à une évaluation en toute indépendance, mais ce que nous constatons, c’est la volonté de la FPF de pouvoir retrouver rapidement notre capitaine parmi nous, la volonté déjà exprimée par le sélectionneur, qui a déclaré que dès qu’il serait en condition sur le plan sportif, notre capitaine serait de retour parmi nous, et, surtout, la forte volonté de notre capitaine de revenir en équipe nationale, un environnement où il se dit heureux. C’est le moment d’appeler au calme et à la sérénité, nous faisons tous notre travail, car notre volonté est commune et collective », a-t-il souligné.

CR7 déjà de retour

Malgré cette volonté d’apaisement, le dossier est loin d’être bouclé. La FPF a en effet annoncé une suspension provisoire de CR7 dans l’attente des conclusions de la procédure disciplinaire. « Cela dépendra uniquement du Comité de discipline (CD), qui est un organe autonome, et qui fera son travail », a insisté Proença. Le patron du football portugais espère néanmoins que cet épisode ne fragilisera pas davantage la sélection, et espère retrouver un groupe au complet lors du prochain rassemblement. « Nous comptons sur les 25 joueurs. Nous voulons tous, sans exception, nous retrouver en novembre. Nous voulons gagner la Ligue des Nations », a-t-il affirmé lors de son déplacement à Porto.

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Le Portugal va désormais se tourner vers la suite, avec deux rendez-vous programmés en novembre : le Danemark à domicile (le 14 novembre), avant de se déplacer au Pays de Galles (le 17 novembre). Deux rencontres que les Portugais aborderont avec l’ambition de poursuivre leur parcours dans la Ligue des nations. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo pourra effectivement retrouver ses coéquipiers, puisque sa présence dépendra notamment de l’évolution de la procédure disciplinaire.