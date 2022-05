Le Celtic Glasgow champion d'Ecosse

Grâce au point du match nul acquis sur le terrain de Dundee (1-1), le Celtic Glasgow est sacré champion d'Ecosse pour la 52e fois de son histoire, revenant à trois sacres de son éternel rival, le Rangers FC. L'équipe dirigée par l'entraîneur néo-zélandais Ange Postecoglou succède aux Gers, sacrés la saison passée sous les ordres de Steven Gerrard.

La suite après cette publicité

Les Hoops boucleront la saison samedi prochain à domicile face à Motherwell, l'occasion de célébrer ce trophée devant son public. Un très bel exercice 2021/2022 en Ladbrokes Premiership avec 28 victoires au compteur sur 35 matches jouées, inscrivant 86 buts (meilleure attaque) et ne concédant que 22 réalisations (meilleure défense).

🎶 𝙏𝙃𝙀𝙎𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙏𝙃𝙀 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎! 🎶



Celtic Football Club are the 2021/22 #cinchPrem Champions! 🏆🍀



Congratulations to Ange and the Bhoys! 💚👏#CelticFC 🤝 #UCL pic.twitter.com/DHT1FcZuf2