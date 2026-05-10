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Liga Portugal

Nuit de frayeur pour un joueur du FC Porto à son domicile

Par Valentin Feuillette
Jan Bednarek @Maxppp

Jan Bednarek a vécu une soirée de terreur vendredi. Le défenseur du FC Porto a été victime d’un cambriolage à son domicile : trois individus se sont introduits chez lui vers 21h30 et l’ont menacé avec un couteau avant de repartir avec deux montres estimées à 150 000 euros.

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Les agresseurs ont pris la fuite par l’arrière de la maison. La police portugaise a ouvert une enquête et compte s’appuyer sur les images de vidéosurveillance pour tenter d’identifier les auteurs de cette violente intrusion.

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