L’AC Milan a parfaitement négocié son retour après la trêve internationale en s’imposant largement face à Frosinone ce dimanche soir, à San Siro. Les Rossoneri ont rapidement pris les devants grâce à un but contre son camp de Calvani (4e), avant que Ramos ne fasse le break, parfaitement servi par Rabiot (2-0, 18e). Malgré la réduction du score de Masini pour les visiteurs, Milan a repris le contrôle de la rencontre après la pause.

La suite après cette publicité

Ardon Jashari (50e), Cissé (60e) et Christian Pulisic (5-1, 67e) ont ensuite alourdi le score pour offrir une véritable démonstration offensive au public milanais. Grâce à ce succès, l’AC Milan grimpe provisoirement à la quatrième place du classement, à un point de l’Inter, qui doit affronter l’Atalanta dans la soirée. De son côté, Frosinone plonge au 7e rang.