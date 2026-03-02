Menu Rechercher
Brésil : Carlo Ancelotti recrute son fils

Par Matthieu Margueritte
Ancelotti

Davide Ancelotti retrouve son père Carlo. Membre du staff d’Ancelotti au Real Madrid et en sélection du Brésil, Davide avait décidé de voler de ses propres ailes et embrassant une carrière d’entraîneur principal à Botofogo. Malheureusement pour lui, son aventure chez le Glorioso n’a duré que cinq mois.

Viré en décembre dernier, Davide Ancelotti n’a pas mis longtemps pour retrouver un travail. Globo assure que la fédération brésilienne l’a recruté et qu’il sera dans le staff de son père lors des prochains matches amicaux du mois de mars, dont celui face à la France.

Brésil
Carlo Ancelotti
Davide Ancelotti

Brésil
Carlo Ancelotti
Davide Ancelotti
