Adil Rami adore Jean-Michel Aulas et Juninho

Dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1, le défenseur central français Adil Rami s'est confié sur son choix de signer à Troyes, club promu cette saison, mais également sur le niveau du championnat. Le champion du Monde 2018 considère que la L1 a connu un tournant, notamment grâce au travail de plusieurs dirigeants et entraîneurs, dont ceux de l'Olympique Lyonnais : le président Jean-Michel Aulas et son directeur sportif Juninho.

« Il a passé un cap et j’en suis très heureux. Aujourd’hui, quand tu reviens dans le championnat de France, les gens te félicitent. Ce n’était pas le cas dans le passé. Grâce au Paris Saint-Germain, qu’il ne faut pas prendre pour un ennemi mais un rival, la Ligue 1 Uber Eats est une magnifique vitrine, avec des joueurs comme Lionel Messi ou Sergio Ramos. L’OM a aussi démarré un nouveau cycle avec Jorge Sampaoli et ses nombreuses recrues. C’est positif. Il ne faut pas oublier l’OL également. Je suis fou de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Avec tous ces personnages, la Ligue 1 Uber Eats évolue dans le bon sens. J’espère que cela va pousser les jeunes à rester au lieu de partir à l’étranger. »