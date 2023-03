Atlético de Madrid : Antoine Griezmann sur le toit de la Liga

« Griezmann est le meilleur joueur de la Liga ». Ces propos sont ceux de Miguel Ángel Sánchez Muñoz, alias Michel, le coach de Girona qui a affronté l’Atlético hier. Est-il vraiment le meilleur joueur de Liga ? Il peut y avoir débat bien sûr, mais Antoine Griezmann est clairement parmi les meilleurs éléments du championnat espagnol en ce moment. On peut même aller jusqu’à dire que le Français n’a jamais été aussi bon qu’aujourd’hui, alors que les Colchoneros sont sur une dynamique particulièrement positive après un début de saison très difficile.

Pourtant, la saison avait commencé de manière un peu curieuse pour lui, avec cette histoire d’option d’achat obligatoire levée au bout d’un certain nombre de matchs, qui obligeait Simeone à le faire jouer en deuxième période seulement, le temps que les deux clubs se mettent d’accord. Une entrée en matière un peu étrange pour Grizi, après une saison 2021/2022 un peu mitigée qui plus est. Mais tout ça semble oublié, et c’est un excellent Grizi que l’on voit, surtout depuis le retour du Mondial, et on comprend mieux pourquoi Simeone et sa direction avaient soulevé des montagnes pour que le Français revienne au Metropolitano. « Quand il va bien, l’équipe joue à un tout autre niveau. En termes de circulation, de passes, de combinaisons… on a plus d’options pour attaquer », confiait récemment le coach argentin.

Plus décisif que jamais

Il faut dire que l’international tricolore est définitivement le playmaker de l’équipe. Le départ de Félix lui a fait du bien dans ce sens. Certes, Griezmann restait l’option numéro 1 et la référence offensive de l’équipe, mais les deux joueurs avaient un rôle un peu trop similaire. Maintenant, c’est le Français qui est le patron en solo et qui mène l’attaque, généralement en soutien d’un attaquant de pointe, avec Correa, Morata et désormais Depay qui tournent. Avec plus de maturité et plus d’expérience, Griezmann dicte le jeu, se positionne entre les lignes pour proposer des solutions et ensuite trouver les joueurs les plus avancés. Une capacité déconcertante à faire la différence dans les derniers mètres qui s’illustre au niveau comptable. Avec 8 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres - 17 en tant que titulaire - c’est le deuxième joueur le plus décisif du championnat, derrière Robert Lewandowski, qui compte 15 réalisations et 5 offrandes. C’est plus que les autres joueurs offensifs les plus en vue du championnat, comme Aspas, Benzema ou Vinicius Junior, entre autres.

C’est aussi le deuxième joueur qui crée le plus d’occasions, pour lui ou ses partenaires, derrière Aleix Garcia de Girona. Dans les derniers mètres adverses, son intelligence et sa qualité technique au moment de passer comme de conclure sont dévastatrices. Sans parler, bien sûr, de ses efforts défensifs colossaux, qu’on a clairement pas l’habitude de voir chez les joueurs offensifs de son talent. Autant dire que les supporters de l’Atlético qui ne lui avaient pas pardonné son départ à Barcelone ont changé leur fusil d’épaule assez rapidement, déjà au cours de la saison dernière, et cette année pour les plus résistants. Ovationné par les siens à chaque match désormais, Griezmann ne devrait malheureusement pas pouvoir remporter de trophée cette saison, l’Atlético étant éliminé des Coupes et trop loin du Barça en Liga. En revanche, avec un Grizi à ce niveau, l’Atlético peut voir les choses en grand pour la saison prochaine.