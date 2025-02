Un supporter de l’OL condamné après un salut nazi

En août dernier à l’occasion d’une rencontre entre l’OL et Strasbourg (4-3) au Groupama Stadium, un supporter de 18 ans avait été dénoncé par un spectateur voisin pour avoir effectué un salut nazi. Les caméras de surveillance avaient fini de l’identifier afin de le remettre dans les mains de la police, puis de la justice. C’est aujourd’hui que le tribunal correctionnel de Lyon a fait part de la sanction. Ce supporter est condamné à trois mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de « provocation à la haine ou à la violence lors d’une manifestation sportive ».

Il s’agit d’une peine plutôt légère puisque le procureur avait requis six mois de prison, d’autant que l’auteur des faits est un récidiviste. Le tribunal l’a également condamné à réaliser un stage à ses frais au mémorial de la Shoa, à verser des dommages et intérêts, et des frais d’avocat à l’OL et à la Licra (la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme), tous les deux constitués parties civiles dans cette affaire. Enfin, ce supporter est désormais interdit de stade pendant deux ans avec obligation de pointer au commissariat à chaque match des Gones.