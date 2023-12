PSG : Kylian Mbappé agace tout le monde !

Kylian Mbappé a longtemps été protégé. Par ses buts avant tout, la raison d’être du football, qui masquaient ses carences et son attitude défensive, mais aussi par la maladresse de certains partenaires ou par le comportement déroutant des autres stars. Bref, il était rare d’entendre Kylian Mbappé se faire taper sur les doigts un lendemain de match du PSG. Mais désormais, il est l’unique réelle star de l’effectif parisien, l’astre autour duquel l’équipe doit tourner. Alors, quand ça ne fonctionne pas, il n’y a plus d’échappatoire pour le numéro 7.

Ce lundi matin, après une pauvre performance collective du PSG, Kylian Mbappé n’est même pas sauvé par son but, le 16e de la saison en Ligue 1, inscrit sur penalty. Car le reste a été en dessous de tout, entre erreurs techniques et attitude nonchalante. Et cela ne passe plus, en témoignent les nombreuses réactions outrées sur les réseaux sociaux.

Une attitude qui pose question

« Le bilan, par rapport aux exigences et ce qu’on attend de lui, c’est moyen avec même des pointes où il n’est pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver. Il est même parfois exaspérant, ce qui est plus gênant », a par exemple lancé l’éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, qui pointe du doigt les conséquences des libertés accordées par Luis Enrique à son attaquant. « C’est quoi un joueur qui fait ce qu’il veut ? Si vraiment on suit Luis Enrique dans un raisonnement que je n’aime pas, forcément ça perturbe les autres. Ils ne savent pas vraiment où se placer si ce gars-là fait comme il en a envie. »

Mais ce qui fait réagir de manière plus virulente, c’est bien le manque d’entrain de l’international français dans les tâches défensives. Contre le LOSC, il a encore fait preuve d’une nonchalance hallucinante dans ce domaine. « C’est quand même un joueur professionnel et son attitude est déplorable ce soir. Dans les replis, il n’y a rien, il fait semblant. Quand il va défendre sur un mec, il le fait tellement mal en faisant faute à tous les coups avec un mauvais esprit », poursuit ainsi Riolo.

Il est donc désormais de bon ton de tacler le peu d’investissement défensif de Mbappé, mais cela fait bien longtemps qu’il agit de la sorte, sans que personne ne le remette en cause. C’est principalement la responsabilité de ses entraîneurs, qui semblent lui accorder un traitement particulier, pourtant incompatible avec le football moderne. Salah à Liverpool, Kane au Bayern Munich, Haaland à Manchester City, et tous les autres ne sont pas avares en efforts défensifs. Mais n’est-ce pas déjà trop tard pour Kylian Mbappé ?