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Ligue des Champions

LdC (F) : le Paris FC arrache le match nul contre Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Gaëtane Thiney félicite Julie Dufour @Maxppp
Paris FC 2-2 Arsenal

Quatrième en championnat, le Paris FC féminin a obtenu un précieux match nul face à Arsenal (2-2), ce mercredi soir au stade Jean-Bouin, pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Anglaises ont longtemps eu la main grâce à Alessia Russo, buteuse avant la pause, puis Georgia Stanway, qui a doublé la mise au début de la seconde période. Les Parisiennes ont toutefois réagi après l’heure de jeu grâce à Clara Matéo, avant d’arracher l’égalisation dans les dernières minutes sur penalty par Maeline Mendy.

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Mené 2-0, le Paris FC a donc parfaitement réagi pour décrocher son premier point dans cette phase de ligue, après sa défaite contre le FC Barcelone lors de la première journée. Arsenal, qui comptait déjà trois points avant cette rencontre, laisse ainsi filer deux unités dans la course au classement, tandis que les Parisiennes lancent enfin leur campagne européenne.

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