L’AC Milan lance déjà l’opération Endrick

Après six mois plutôt bons à l’OL, Endrick est retourné à Madrid avec l’envie et l’objectif d’y faire sa place. Mais le Brésilien, qui a dû faire face à une blessure, n’a joué que 4 minutes face à Elche le 15 septembre dernier. Ce qui est trop peu pour l’attaquant de 20 ans qui ne veut pas sortir des plans de Carlo Ancelotti en sélection auriverde.

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Cela passera peut-être par un départ cet hiver sous la forme d’un prêt. Cela tombe bien, l’AC Milan est sur le coup assure le Corriere dello Sport ce vendredi. Le média italien explique que les Rossoneri, qui avaient déjà tâté le terrain l’été dernier, sont toujours là. Ils comptent sur leurs bonnes relations avec le Real Madrid pour réussir ce coup. Mais pour l’instant, José Mourinho continue de dire qu’il compte sur Endrick.