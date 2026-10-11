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Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé et Nuno Mendes de retour à l’entraînement

Par Kevin Massampu
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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Laissés au repos depuis mardi et absents de la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Mans (3-1), samedi en Ligue 1, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont fait leur retour à l’entraînement. Selon L’Équipe, le Ballon d’Or en titre est revenu au Campus PSG à Poissy, ce samedi, tandis que le latéral gauche portugais a effectué son retour, ce dimanche.

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Sauf imprévu de dernière minute, Luis Enrique pourra donc compter sur deux de ses hommes forts, mercredi soir en Ligue des Champions, contre Manchester City (21h). Le technicien espagnol devra cependant faire sans Senny Mayulu, blessé avec l’équipe de France Espoirs et déjà en tribunes hier soir face aux Manceaux.

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