LdC : le PSG s'en sort bien grâce à Mbappé et Messi

Après la belle victoire face à Manchester City lors de la deuxième journée, le PSG devait poursuivre son sans-faute au Parc des Princes face au RB Leipzig, qu'il avait l'occasion d'éliminer, ou presque, de la compétition. Et cela démarrait plutôt bien pour les hommes de Mauricio Pochettino qui trouvaient la faille grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. Parfaitement lancé en profondeur par Draxler, titularisé en l'absence de Neymar, l'attaquant français fixait Orban et lâchait une frappe sèche qui trompait Gulacsi (1-0, 10e). Un début de match idéal qui ne refroidissait pas les Allemands, bien entrés dans la rencontre.

Au contraire, les joueurs de Jesse Marsch jouaient sans complexe et se procuraient plusieurs occasions, par l'intermédiaire d'André Silva notamment, qui trouvait le poteau (27e) et qui faisait passer des frissons dans la défense parisienne. Le titi Christopher Nkunku n'avait lui pas de pitié pour son ami Presnel Kimpembe, et le dominait fréquemment dans les duels. C'est donc logiquement que le RB Leipzig égalisait, après une action d'école, d'André Silva à Nkunku, jusqu'à Angeliño côté gauche qui retrouvait André Silva d'un centre tendu (1-1, 28e). Le PSG, de son côté, ne proposait plus grand-chose, ultra-dépendant des accélérations de Mbappé alors que Messi était transparent.

Messi concrétise le travail de Mbappé

Au retour des vestiaire, Leipzig reprenait le contrôle des opérations et il fallait attendre la 55e minute pour voir le PSG se rebeller et Messi s'activer. Mais c'est bien le club allemand qui allait prendre l'avantage, sur une nouvelle merveille de centre d'Angeliño, à destination de Mukiele cette fois. Le Français ne laissait aucune chance à Navas (1-2, 57e). Le PSG était au bord de la rupture, mais il pouvait compter sur un Mbappé aux jambes de feu ce mardi soir. Sur une mauvaise passe en retrait d'Adams, l'attaquant s'engouffrait et servait Messi, qui s'y reprenait à deux fois pour concrétiser l'offrande (2-2, 67e).

La Pulga, peu en vue jusque-là, allait plus que sauver son match, en donnant l'avantage au PSG. Encore grâce à une percussion de Mbappé, qui provoquait la faute, un peu bête, de Simakan. Messi ne tremblait pas sur le penalty, transformé d'une panenka (3-2, 74e). Et il pouvait laisser Mbappé tirer le penalty accordé en fin de rencontre, suite à une faute sur Hakimi. Mais le Français tirait au-dessus, seule faute de goût dans un match plein. Le PSG s'en sortait donc presque miraculeusement face à un adversaire bien plus au point collectivement, du moins sur cette confrontation. Avec 7 points en 3 rencontres, le club francilien a bien lancé sa campagne, et peut affronter les déplacements en Allemagne puis à Manchester City avec plus de sérénité.

