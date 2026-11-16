Lens : le constat lucide de Joseph Oughourlian sur l’échec Cahuzac

La valse des entraîneurs s’est emballée au RC Lens. Après le départ de Pierre Sage, auteur d’un excellent travail la saison dernière et vainqueur de la Coupe de France, parti à Crystal Palace où il a déjà été démis de ses fonctions, les Sang et Or avaient jeté leur dévolu sur Dino Toppmöller. L’entraîneur allemand a, lui aussi, rapidement fait les frais de mauvais résultats, poussant la direction à confier le banc à Yannick Cahuzac. Une solution interne qui n’aura pas résisté au choc : après des débuts timides et une humiliation historique enregistrée face à Côme (9-1) en Ligue des Champions, le club artésien a de nouveau tranché en se séparant de Cahuzac pour miser sur l’ancien Havrais Didier Digard.

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Une situation de crise que le président Joseph Oughourlian n’a pas cherché à masquer, dressant un constat lucide de cet échec dans les colonnes de La Voix du Nord : « Yannick je pense qu’on s’est plantés parce qu’il y a eu un manque d’expérience sur le match de Côme, c’est une évidence. Je trouve ça triste parce qu’en fait, il sera un très bon entraîneur. Yannick, c’est un super mec on le connaît bien, ça a été notre capitaine on l’aime beaucoup et peut-être qu’on a été influencé, pas seulement Jean-Louis (Leca), mais tous les trois dans la décision une fois qu’on a sorti Dino, de ne pas aller chercher un autre entraîneur. On pensait que c’était la solution de facilité d’aller avec Yannick qui était juste là. C’était trop tôt pour lui. Le match de Côme rend tout beaucoup plus compliqué, et moi, je n’ai pas envie de continuer la saison sur une situation complètement empoisonnée et où tout le monde pense que Yannick est là à cause du copinage. De ce point de vue-là, c’est moi qui ai failli et c’est moi qui aurais dû dire à Jean-Louis que Yannick devait encore faire ses classes. »