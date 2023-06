MU : le salaire aberrant proposé à Marcus Rashford

Auteur d’une saison phénoménale avec Manchester United, Marcus Rashford a enfin franchi un cap dans sa carrière et confirme tout son talent. Des prouesses qui poussent les dirigeants mancuniens à lui proposer un nouveau contrat, alors que son bail expire en juin 2024. Selon The Sun, les Red Devils vont lui soumettre un salaire de 440 000 euros par semaine. Ce qui ferait de lui le plus gros salaire de l’effectif. La direction prévoit de financer cette augmentation en procédant à un échange de salaire avec David De Gea.

Actuellement, l’attaquant anglais reçoit un salaire de base de 235 000 euros par semaine. Le portier espagnol de son côté, gagne déjà le montant proposé à l’attaquant, mais il est désormais en fin de contrat. United a donc proposé au gardien de 32 ans un nouveau contrat similaire à celui de Rashford en ce moment. S’il accepte ces nouvelles conditions, cela couvrira l’augmentation de salaire du meilleur buteur d’United. Si De Gea refuse, les Mancuniens ne le retiendront pas, puisqu’ils recherchent déjà un nouveau gardien pour la saison prochaine.

