Laurina Fazer signe pro au PSG

Si les garçons du PSG animent déjà la rubrique transfert avec les départs annoncés d'Edinson Cavani, Thiago Silva et plus récemment de Tanguy Kouassi, la section féminine du PSG n'est pas en reste et vient d'officialiser la signature pro de deux jeunes joueuses à savoir Alice Pinguet et Laurina Fazer. La première évolue au poste de gardien de but tandis que la deuxième est milieu de terrain. Très prometteuse, cette dernière n'est âgée que de 16 ans et évolue en Équipe de France U17 (5 sélections, 4 buts). Pilier de l'équipe parisienne championne de France de la catégorie en 2019, elle a participé à quelques entraînements avec l'équipe professionnelle dirigée par Olivier Echouafni.

Interrogée par Le Parisien, la native d'Argenteuil était bien évidemment ravie de prolonger l'aventure à Paris, mais sait que le chemin vers le haut niveau est encore long. « Ce n'est pas parce que j'ai signé mon contrat que je suis arrivée, reconnaît-elle avec une certaine maturité. Il faut que je continue à progresser. Quand je m'entraînais avec les pros, il y avait une grosse différence au niveau physique. Mais je vais tout faire pour disputer quelques matchs la saison prochaine. »