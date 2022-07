Nuno Mendes valide les nouvelles règles du PSG

Le Paris Saint-Germain l’a annoncé : tout le monde va marcher au pas désormais. Plus de passe-droit, l’heure est à la mise en avant du collectif. Et visiblement, ces nouvelles règles instaurées au sein du club de la capitale conviennent à Nuno Mendes.

« C’est un bon début, je pense que l’entraîneur est arrivé et s'est imposé. On est sur le bon chemin, on a beaucoup de temps pour travailler. (…) Chaque entraîneur a sa manière de manager une équipe et l’entraîneur à sa façon à lui de manager l’équipe. Il sait ce qui est le mieux pour l’équipe et nous on a qu’à exécuter. C’est important d’avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre », a-t-il déclaré à RMC Sport.