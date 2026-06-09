Le Real Madrid signe un contrat à 100 M€ par an

Le Real Madrid et Fly Emirates ont officialisé la prolongation de leur partenariat, un accord qualifié d’historique en Espagne, qui lie les deux institutions jusqu’en 2031. Le sponsor principal de la tunique madrilène continuera ainsi d’apparaître sur le maillot blanc, confirmant une collaboration devenue l’une des plus longues et emblématiques du football européen. Selon AS, cette nouvelle extension représente une hausse significative des revenus pour le club espagnol.

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🤝 Cinco temporadas más juntos.

Real Madrid y @Emirates renuevan su acuerdo de patrocinio, continuando una asociación construida sobre la excelencia, la ambición y una visión compartida del futuro.

Porque esto es solo el principio. pic.twitter.com/0g6jMz6YFP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Alors que le précédent accord était estimé entre 70 et 80 millions d’euros par saison, le Real Madrid devrait désormais percevoir près de 100 millions d’euros annuels. Une revalorisation qui confirme le statut du club comme référence mondiale en matière de revenus issus du sponsoring maillot. Initiée en 2011 et devenue sponsor principal en 2013, la collaboration entre les deux parties atteindra ainsi près de vingt ans de continuité, s’étendant également aux sections de basket et aux équipes de formation.