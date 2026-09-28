Les terribles confidences de Vozinha sur sa nouvelle vie

Auteur d’une grosse Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert qui lui a fait connaître un bond en termes de popularité, Vozinha (40 ans) est plus dans le dur désormais. Le portier de Colo Colo doit encore s’imposer en club et reste sur une bourde avec les Requins Bleus. Une mauvaise passe pour le gardien qui connaît également des difficultés avec cette nouvelle célébrité à gérer.

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«J’ai perdu ma paix et ma tranquillité. Je n’ai plus d’intimité, ou du moins beaucoup moins qu’avant. Maintenant, quand je sors ou que je vais au restaurant, il y a toujours quelqu’un qui demande une photo ou un autographe. Ou pire encore, quelqu’un qui me filme. Pour être honnête, si je devais choisir entre la vie que j’ai aujourd’hui et la vie que j’avais avant, je choisirais la vie que j’avais avant», a-t-il confié dans un entretien pour The Observer.