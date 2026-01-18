Menu Rechercher
Commenter 4
CAN

Revivez avec nous l’avant-match de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc !

Après plusieurs semaines de compétition, la CAN 2025 se termine ce dimanche avec une finale entre le Sénégal et le Maroc à 20h. Les deux équipes sont à la recherche de leur deuxième sacre dans la compétition.

Par Aurélien Macedo
4 min.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

Yassine Bounou héros du Maroc ?

Auteur de deux arrêts avec le Maroc contre le Nigeria en demi-finale, Yassine Bounou réalise une solide compétition. Le gardien d’Al-Hilal n’a encaissé qu’un but de la compétition et réalisé 5 clean-sheets en six matches.

Mamadou Sarr le petit jeune de la finale

Profitant de la suspension de Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr est titulaire pour ce match avec le Sénégal. Le joueur de 20 ans qui évolue à Strasbourg est d’ailleurs le plus jeune joueur de cette rencontre.

À vos pronostics !

Qui va gagner ?
1 SEN N NUL 2 MAR
2420 participants Terminé
Génération de l'image en cours
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Le onze du Sénégal pour la finale

Les Lions de la Téranga s’organisent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté et EL Hadji Malick Diouf. Lamine Camara, Idrissa Gueye et Pape Gueye composent l’entrejeu. En pointe, Nicolas Jackson est épaulé par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

Voir plus
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Sénégal

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier