Revivez avec nous l’avant-match de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc !
Après plusieurs semaines de compétition, la CAN 2025 se termine ce dimanche avec une finale entre le Sénégal et le Maroc à 20h. Les deux équipes sont à la recherche de leur deuxième sacre dans la compétition.
Yassine Bounou héros du Maroc ?
Auteur de deux arrêts avec le Maroc contre le Nigeria en demi-finale, Yassine Bounou réalise une solide compétition. Le gardien d’Al-Hilal n’a encaissé qu’un but de la compétition et réalisé 5 clean-sheets en six matches.
Mamadou Sarr le petit jeune de la finale
Profitant de la suspension de Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr est titulaire pour ce match avec le Sénégal. Le joueur de 20 ans qui évolue à Strasbourg est d’ailleurs le plus jeune joueur de cette rencontre.
Krépin Diatta forfait, Antoine Mendy le remplace
Forfait, Krépin Diatta est finalement remplacé par Antoine Mendy pour cette finale.
La cérémonie de clôture de la compétition débute
Le onze du Sénégal pour la finale
Les Lions de la Téranga s’organisent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté et EL Hadji Malick Diouf. Lamine Camara, Idrissa Gueye et Pape Gueye composent l’entrejeu. En pointe, Nicolas Jackson est épaulé par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.
