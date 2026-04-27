Le Real Madrid fixe un prix complètement fou pour Gonzalo García

Malgré une fin de saison plus compliquée sur le plan sportif, le Real Madrid reste ferme concernant l’avenir de ses joueurs, et notamment celui de Gonzalo García. L’attaquant, moins utilisé ces derniers mois, continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Selon AS, une formation italienne serait même prête à envisager une offre importante, alors que la direction madrilène a fixé un prix clair : 60 millions d’euros. Une valorisation qui témoigne de la confiance placée en son potentiel et qui pourrait faire de lui l’un des joueurs formés au club les plus chers de l’histoire du club, derrière Álvaro Morata.

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Cette cote très élevée s’explique surtout grâce à son Soulier d’Or lors de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier. Pourtant, sa saison reste contrastée : avec un temps de jeu limité et une utilisation souvent excentrée, Gonzalo García a inscrit six buts en 34 apparitions. Une situation qui n’a pas refroidi ses prétendants, à l’image du Borussia Dortmund, prêt à passer à l’action, mais encore loin des exigences madrilènes. En interne, le message est clair : pas question de brader un joueur considéré comme important pour l’avenir. Son avenir dépendra aussi de celui d’Endrick. Affaire à suivre…