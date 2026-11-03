Menu Rechercher
Commenter 21
Liga

Drame en Espagne : Jesus Owono contraint de fermer ses réseaux sociaux

Par Samuel Zemour
1 min.
Jesus Owono avec la Guinée Equatoriale @Maxppp

Le décès de Jesús de Miguel a profondément bouleversé le vestiaire d’Andorra. Le club a tenu à adresser un message de soutien à la famille du joueur et à l’ensemble du CD Tenerife : «le cœur brisé et nous sommes dévastés, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à tous ses coéquipiers, ses amis et au CD Tenerife. Repose en paix». Mais c’est surtout Jesús Owono qui traverse des heures particulièrement difficiles.

La suite après cette publicité

Le gardien de 25 ans, directement impliqué dans le choc avec l’attaquant espagnol, était en larmes et en prière après la rencontre. Selon AS, le portier a également été la cible de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux, au point de restreindre son compte Instagram ce mardi matin. Son entourage rappelle toutefois qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser Jesús de Miguel. Le club indique par ailleurs que le gardien souhaitait initialement contacter le joueur et sa famille pour leur présenter ses excuses et leur apporter son soutien.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Andorre
Jesús Owono

En savoir plus sur

Liga Liga
Andorre Flag Andorre
Jesús Owono Jesús Owono
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier