Drame en Espagne : Jesus Owono contraint de fermer ses réseaux sociaux

Le décès de Jesús de Miguel a profondément bouleversé le vestiaire d’Andorra. Le club a tenu à adresser un message de soutien à la famille du joueur et à l’ensemble du CD Tenerife : «le cœur brisé et nous sommes dévastés, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille de Jesús de Miguel, à tous ses coéquipiers, ses amis et au CD Tenerife. Repose en paix». Mais c’est surtout Jesús Owono qui traverse des heures particulièrement difficiles.

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Le gardien de 25 ans, directement impliqué dans le choc avec l’attaquant espagnol, était en larmes et en prière après la rencontre. Selon AS, le portier a également été la cible de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux, au point de restreindre son compte Instagram ce mardi matin. Son entourage rappelle toutefois qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser Jesús de Miguel. Le club indique par ailleurs que le gardien souhaitait initialement contacter le joueur et sa famille pour leur présenter ses excuses et leur apporter son soutien.