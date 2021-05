Serie A : l'Atalanta bat Parme et repasse deuxième, précieux succès de Cagliari à Benevento pour le maintien

Après la victoire de Sassuolo sur la pelouse du Genoa (2-1) un peu plus tôt ce dimanche, la 35ème journée de Serie A se poursuivait avec trois rencontres programmées à 15h. En déplacement sur la pelouse de Parme, officiellement relégué en Serie B après sa défaite contre le Torino lundi (0-1), l'Atalanta Bergame s'est aisément imposée après une pluie de buts (5-2), enfonçant Gervinho et ses partenaires (19es, 20 points) en cette fin de saison. Grâce à ce précieux succès, la Dea (2ème, 72 points) récupère la place de dauphin et compte deux unités d'avance sur le Napoli. L'Atalanta prend surtout provisoirement trois unités d'avance sur l'AC Milan et la Juventus, qui s'affrontent ce dimanche soir (21h) pour le choc de la 35ème journée du championnat italien.

Si la course à la Ligue des Champions reste extrêmement indécise à trois journées de la fin, la course au maintien dans l'élite du football transalpin fait également rage. Ou plus précisément pour celle de la 18ème place. C'est dans ce contexte que Cagliari a empoché trois points ô combien précieux sur la pelouse de Benevento (3-1), un concurrent direct des coéquipiers de Diego Godin. Avec ce précieux succès, Cagliari (16ème, 35 points) distance son adversaire du jour à quatre longueurs et prend ses distances sur la zone rouge. Benevento (18e, 31 points) accuse de son côté trois points de retard sur Spezia, premier non relégable. Le Torino (15e, 35 points) est de son côté allé chercher un point également important dans l'optique du maintien sur le terrain du Hellas Vérone (1-1). L'identité du club qui accompagnera Crotone et Parme en Serie B à l'issue de cet exercice 2020-2021 reste toutefois encore inconnue.

Les résultats des matchs de 15h :

Parme 2-5 Atalanta : Brunetta (78e), Sohm (88e) / Malinovsky (12e), Pessina (52e), Muriel (77e, 86e), Miranchuk (90+3e)

Benevento 1-3 Cagliari : Lapadula (16e) / Lykogiannis (1e), Pavoletti (64e), Joao Pedro (90+3e)

Hellas Vérone 1-1 Torino : Dimarco (88e) / Vojvoda (86e)

