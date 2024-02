PSG : la mairie de Paris refuse de stopper les négociations

Invité sur les ondes de France Info ce dimanche midi, Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports, insiste sur la nécessité de poursuivre les discussions avec le PSG au sujet du Parc des Princes : « Il faut que le dialogue reprenne. Ce n’est pas Anne Hidalgo qui a décidé de ne pas vendre. Personne n’a voté pour la vente. Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d’attitude, personne ne doit être pris en otage. Le club a un contrat avec le Parc jusqu’en 2043. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des Princes. C’est là où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire », a précisé l’élu, à l’heure où les tensions ont atteint leur paroxysme entre le club et la ville.

La suite après cette publicité

Présent à la Porte de La Chapelle pour l’inauguration de l’Adidas Arena du Paris Basket, Emmanuel Grégoire en a remis une couche en promettant que le dialogue ne cessera jamais avec le PSG, au lendemain des banderoles à charge contre Anne Hidalgo et des chants hostiles : « Ce que l’on souhaite, c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. Le reste c’est de l’entre-deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes », a déclaré le premier adjoint de la Mairie de Paris. Le bras de fer est donc loin, très loin, d’être terminé entre les élus parisiens et les dirigeants qataris.