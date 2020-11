PSG - Bordeaux : les compositions officielles

Avant son déplacement à Old Trafford mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit les Girondins de Bordeaux dans son Parc des Princes, ce samedi soir. Ménagés pour ce match, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Marquinhos laissent respectivement leurs places à Sergio Rico, Mitchel Bakker et à Timothée Pembélé, jeune défenseur polyvalent et véritable surprise de cette composition. Les habituels titulaires Alessandro Florenzi et Presnel Kimpembe complètent la défense francilienne.

Plus haut, Thomas Tuchel change à nouveau de système en décidant de passer à un 4-3-1-2 avec Rafinha et Leandro Paredes aux côtés du revenant Marco Verratti. Tandis que les deux stars Neymar et Kylian Mbappé accompagnent la belle surprise Moise Kean devant. Côté bordelais, Jean-Louis Gasset n'effectue qu'un seul changement par rapport à la victoire à Rennes : Samuel Kalu, forfait tout comme Mexer, cède sa place à Ui-jo Hwang.

Les compositions des équipes :

PSG : Rico - Florenzi, Pembélé, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Rafinha - Neymar - Mbappé, Kean.

📋 Le 1⃣1⃣ de départ pour cette rencontre 🆚 Bordeaux #PSGFCGB pic.twitter.com/Lky2nzeoJL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2020

Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Baysse, Sabaly - Basic, Otavio - Zerkane, Ben Arfa, Hwang - Maja.