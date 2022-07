La réunion de la dernière chance s'est mal passée entre Cristiano Ronaldo et Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United et ses supporters retenaient leur souffle ce mardi. C'est aujourd'hui qu'avait lieu la réunion décisive entre Cristiano Ronaldo (37 ans) et la direction mancunienne. Au programme de cette entrevue très attendue, l'avenir de la star portugaise. L'équation est simple, lui souhaite quitter le club anglais car il veut jouer la Ligue des Champions, alors que les Red Devils et leur nouvel entraîneur Erik ten Hag souhaitent le conserver jusqu'à la fin de son contrat dans un an (ou deux en fonction de l'option de prolongation).

Forcément, l'arrivée du quintuple Ballon d'Or a été particulièrement immortalisée par les photographes présents aux abords de Carringhton, le centre d'entraînement du club. D'une part car la presse avait été mise au courant de cette réunion, mais aussi parce que le joueur faisait son retour après avoir manqué le stage aux États-Unis. Au volant de son véhicule rutilant, il était accompagné d'un certain Jorge Mendes. Cette présence a d'ailleurs pesé dans l'esprit des dirigeants. Cela a été interprété comme une déclaration d'intention de s'en aller.

Les positions ne bougent pas

Ils ne s'y sont pas trompés. Selon les différents médias, cette journée de négociations s'est soldée par une impasse. La position de l'attaquant reste la même. Il souhaite toujours partir, seulement le club n'a pas changé d'avis lui non plus et compte bien le conserver pour la saison à venir. Erik ten Hag lui a dit et répété qu'il faisait partie de ses plans. Même Sir Alex Ferguson a assisté à cette réunion, lui son mentor qui l'a fait venir en 2003 en Angleterre, puis l'a convaincu d'un retour l'été dernier.

Cette fois, la voix de l'historique entraîneur de Manchester United n'aura pas pesé. Le casse-tête est difficile à résoudre. Les Red Devils restent fermes, Ronaldo aussi, alors même que très peu d'options s'offrent à lui. Seul Chelsea, le Bayern et l'Atlético de Madrid seraient prêts à l'accueillir et assouvir cet irrésistible besoin de disputer la Ligue des Champions. D'ailleurs, rien n'a filtré à ce sujet quant à l'idée un peu farfelue de Manchester que nous vous présentions ce matin, à savoir un prêt d'un an puis à un retour au club.