MU-Liverpool : Jürgen Klopp et Erik ten Hag veulent mettre fin aux chants insultants

Dans le cadre de la 26e journée de Premier League, Manchester United, troisième mais à 11 points du leader Arsenal, se déplace sur la pelouse de Liverpool, sixième à 10 unités de son adversaire de dimanche après-midi. Et par le biais d’un communiqué commun, Jürgen Klopp et Erik Ten Hag ont tenu à faire passer un message à leurs supporters respectifs afin de mettre fin aux chants insultants proférés lors de leurs affrontements.

«En mon nom, au nom de nos joueurs et de notre personnel, nous demandons à nos fans de se concentrer sur le soutien de l’équipe dimanche, et de représenter notre club de la bonne manière», a déclaré l’entraîneur néerlandais, suivi de son homologue allemand : «nous voulons le bruit, nous voulons que l’occasion soit partisane et nous voulons que l’atmosphère soit électrique. Ce que nous ne voulons pas, c’est tout ce qui va au-delà de cela, et cela s’applique particulièrement au genre de chants qui n’ont pas leur place dans le football. Si nous pouvons garder la passion et perdre le poison, ce sera tellement mieux pour tout le monde.»

