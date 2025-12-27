Tottenham prévoit une énorme enveloppe pour son mercato

L’entraîneur a beau avoir changé, la saison de Tottenham ressemble étrangement à la dernière. Au cours de cette 18e journée où le club londonien se rend sur la pelouse de Crystal Palace (ce dimanche, 17h30), l’un de ses nombreux voisins, le dernier vainqueur de la Ligue Europa pourra au mieux flirter avec la première moitié du classement. Arrivé cet été en remplacement d’Ange Postecoglou, Thomas Frank ne trouve pas encore la recette.

Les Spurs occupent pour le moment une indigne 14e place, après avoir dépensé tout de même plus de 200 M€ lors du dernier mercato, principalement placés sur les venus de Xavi Simons (65 M€), Mohamed Kudus (63 M€) ou encor Mathys Tel (35 M€), dont l’option d’achat a été levée. Ça ne suffit pas pour exister en Angleterre, alors qu’en Europe, les Lilywhites ne sont pas si mal que cela. 11es, ils ne sont pas loin du top 8 et une qualification directe pour les 8es de finale.

Les choses vont bouger cet hiver

Les choses pourraient bouger cet hiver avec une enveloppe colossale que la direction est prête à fournir pour renforcer un effectif trop faible à certains postes. D’après The Sun, 170 M€ pourraient être débloqués pour aller chercher principalement des éléments offensifs, malgré tous les joueurs cités plus haut. Les Spurs comptent aller piocher chez des concurrents de Premier League où certains joueurs n’ont qu’un rôle de remplaçant. Jusque-là la principale cible se nommait Antoine Semenyo mais ce dernier est plus proche de rejoindre Manchester City pour environ 75 M€. En revanche, ce transfert, s’il se conclut, pourrait faire démarrer un jeu de chaises musicales.

Tottenham est prêt à tenter sa chance avec Savinho, remplaçant chez les Skyblues. La longue blessure de Solanke oblige aussi à bouger au poste de numéro 9. Le nom de Samu Aghehowa du FC Porto revient régulièrement. Richarlison et Kolo Muani se partagent déjà ce poste mais aucun des deux ne parvient à prendre le dessus, et à convaincre. Enfin, Tottenham cherchera à renforcer un dernier poste qui est celui de défenseur central gaucher pour faire souffler Micky van de Ven, voire de le décaler en latéral gauche comme en sélection néerlandaise. Ben Davies peut dépanner à ce poste mais il arrive en fin de contrat en juin et n’est pas perçu comme une solution à plus long terme.