Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de l'Espagne

Des rotations permanentes

Ce fut une constante lors des qualifications pour le tournoi : Luis Enrique n'a jamais trouvé, ou n'a jamais voulu trouver, un véritable onze type. Dans cette équipe d'Espagne, difficile de dégager un véritable squelette tant les compositions ont été différentes, du poste de gardien de but à celui d'attaquant de pointe. Là où il est plus ou moins facile de deviner au minimum 7 ou 8 titulaires pour des nations comme la France, la Belgique ou l'Allemagne. Le seul joueur véritablement indiscutable ces derniers mois était... Sergio Ramos, finalement out pour des raisons physiques. « Qui me garantit qu'avec un onze fixe on jouerait mieux ? », s'était défendu le sélectionneur récemment, qui ne cesse de tester de nouveaux joueurs et de nouvelles combinaisons. Un sacré pari...

L'équipe la plus bénéficiée par le report de l'Euro ?

S'il y a un certain manque de stabilité dans l'effectif, Luis Enrique peut cependant se féliciter du report de l'Euro. Le panorama est ainsi bien plus brillant qu'il y a un an, puisque sur cet exercice 2020/2021, de nombreux joueurs ont explosé et/ou ont franchi un pallier. On pense à Pedri, à Marcos Llorente, à Dani Olmo, à Pau Torres ou même à Ferran Torres, qui ont tous, à un degré différent, bien évolué lors de la saison écoulée. Sans parler de cadres qui ont aussi retrouvé leur niveau, comme Jordi Alba, qui avait un temps été écarté de la sélection mais qui se profile maintenant comme le titulaire sur le côté gauche de la défense. Clairement, sur le plan individuel, l'Espagne est bien plus forte qu'il y a un an.

Un passage en 3-5-2 ?

Si on ne connaît pas l'identité des onze joueurs qui fouleront les pelouses d'entrée, on ne sait également pas vraiment dans quel système jouera cette Roja. Ces derniers jours, la presse espagnole a commencé à spéculer sur la possibilité de voir Luis Enrique miser sur un 3-5-2, système à la mode de l'autre côté des Pyrénées en ce moment et notamment adopté par l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. De quoi solidifier une défense qui n'offre pas forcément de garanties, surtout avec l'absence de son leader. Un dispositif tactique qui est en plus bien connu de beaucoup de joueurs amenés à avoir un rôle majeur pendant cet euro. Le 4-3-3 est en danger...

Le joueur à suivre : Gerard Moreno

La star de Villarreal sort probablement de la saison la plus aboutie de sa carrière. En Espagne, certains n'ont pas peur des mots : il a été le meilleur joueur de la Liga, avec Marcos Llorente et Karim Benzema dans le débat également. Le joueur de 29 ans a terminé la saison avec 30 buts TCC en club, étant un grand artisan du titre en Europa League. En plus d'être un joueur redoutable dans les derniers mètres, il est assez polyvalent, capable de jouer en tant qu'ailier droit qui repique comme d'occuper la pointe de l'attaque lui tout seul. C'est à la fois un playmaker et un finisseur, ce qui en fait un joueur extrêmement difficile à défendre pour les adversaires. Si on ne l'a pas forcément vu de façon régulière en sélection (10 matchs, 5 buts), il est clairement le meilleur attaquant ibérique en ce moment, et nul doute que Luis Enrique se réjouit de compter sur lui.

Le onze de l'Espagne

La liste des 24

Gardiens : David De Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton)

Défenseurs : Jordi Alba (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Éric Garcia (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea), José Gaya (Valence CF), Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Milieux : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Thiago Alcântara (Liverpool), Koke (Atlético de Madrid), Fabian Ruiz (Naples)

Attaquants : Dani Olmo (RB Leipzig), Alvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG)