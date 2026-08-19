Bayern Munich : la presse allemande fait des révélations sur les malaises de Jamal Musiala

Jamal Musiala (23 ans) traverse des mois compliqués. Après une grave blessure à la cheville contractée l’an dernier face au Paris Saint-Germain, lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le jeune prodige allemand vient à peine de retrouver les terrains qu’il suscite à nouveau de l’inquiétude. Et comme sa vilaine blessure à la cheville, son nouveau souci est impressionnant. En trois jours, le Bavarois s’est effondré sur le terrain contre le RB Leipzig et hier face à Heidenheim. À chaque fois, ce malaise s’est produit quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

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Une forme de crise d’épilepsie

Interrogé après la rencontre, le directeur sportif Max Eberl a indiqué que le club était parfaitement conscient de ce qui se passait et que le principal intéressé devait prochainement prendre la parole. « Jamal va en parler lui-même prochainement. Nous sommes au courant de la situation et nous en avons conscience ». Ce que Musiala a fait quelques instants plus tard sur ses réseaux sociaux, expliquant que ses problèmes étaient plus impressionnants que dangereux pour la suite de sa carrière.

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« La chose la plus importante d’abord, je vais bien. (…) J’aimerais vous expliquer un peu. J’ai temporairement et brièvement identifié les absences qui se sont produites en moi mais qui sont bien traitables, qui sont attribuées à un dysfonctionnement neurologique. Cela peut mener aux derniers moments qui se sont passés, comme contre Leipzig ou même maintenant à Heidenheim. Je sais que cela peut sembler effrayant à première vue, mais pour moi, ils font actuellement partie de ma vie quotidienne. Je suis dans les meilleurs soins médicaux et très optimiste à ce sujet. Le FC Bayern et mon cercle privé sont toujours à mes côtés et me soutiennent sur cette voie. L’important, c’est qu’il n’y a pas de risque supplémentaire. » Aujourd’hui, les médias d’outre-Rhin nous en disent davantage sur la nature de ce que Musiala qualifie d’« absences ».

«Musiala pourrait continuer à jouer au football»

Selon le magazine Stern, les crises d’absence sont une forme de crises d’épilepsie et surviennent particulièrement fréquemment chez les enfants âgés de 4 à 14 ans, mais peuvent également survenir chez les adolescents ou les adultes. « Lors d’une crise d’absence typique, la perception et le temps de réaction sont temporairement altérés. La personne atteinte ne réagit généralement pas, ou très peu, à son environnement ni lorsqu’on lui parle. Ses yeux peuvent se révulser. Une fois la crise passée, elle peut reprendre ses activités habituelles après un court laps de temps ; il ne subsiste généralement qu’un bref trou de mémoire », écrit le média.

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Enfin, le neurologue allemand de renom Christoph Kleinschnitz a confirmé à Bild que ces absences ne remettaient pas en cause la suite de la carrière du joueur. « D’un point de vue neurologique, il pourrait s’agir d’une crise d’épilepsie. Il pourrait s’agir d’une épilepsie absence ; les symptômes, comme de brèves périodes de désorientation, semblent le confirmer. Cependant, pour en être certain, il faudrait connaître tous les résultats de l’examen neurologique. Cette affection est traitable, mais nécessiterait un suivi thérapeutique. Musiala pourrait continuer à jouer au football. » Reste maintenant à savoir si Vincent Kompany choisira de préserver Musiala pour le coup d’envoi de la Bundesliga le 22 août prochain.