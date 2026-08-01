Le Paris FC et Nice pistent James Tavernier

Visage bien connu des amateurs du jeu vidéo EA FC, James Tavernier (34 ans) fait l’objet d’intérêts en France. Selon nos informations, le latéral droit anglais connu pour ses statistiques hors normes (il a passé la barre des 8 buts en championnat lors de 8 saisons avec les Rangers) est suivi par le Paris FC, mais aussi par l’OGC Nice. Le joueur est intéressé par l’idée de signer en France.

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Pour rappel, Tavernier avait rejoint les Rangers en 2015 en provenance de Bristol City, et il est depuis devenu une légende du club écossais, disputant plus de 500 matchs pour 144 buts et 148 passes décisives. En 2023, celui qui fut capitaine de son club pendant 8 ans, a fait son entrée au Hall Of Fame des Rangers. Aujourd’hui, Tavernier présente l’avantage d’être libre, ce qui a rapidement éveillé la curiosité de clubs français. La saison dernière, Tavernier avait inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres de première division écossaise.