Liga : l’Atlético enchaîne contre Levante et prend provisoirement la tête

L’Atlético de Madrid a signé une nouvelle victoire sur la pelouse de Levante (2-0), ce samedi, grâce à une réalisation d’Alejandro Grimaldo à la 36e minute de jeu et une nouvelle de Giuliano Simeone au retour des vestiaires. Un succès qui confirme surtout l’excellente dynamique des Colchoneros depuis le début de la saison. Car les Madrilènes impressionnent par leur régularité.

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Avec neuf victoires, un nul et une seule défaite après onze journées de Liga, ils occupent la première place provisoire du championnat avec 28 points. Toutes compétitions confondues, les hommes de Simeone restent également sur une série de neuf matchs sans défaite. Solides défensivement et de plus en plus efficaces offensivement, les Colchoneros s’affirment comme de sérieux prétendants au titre cette saison.