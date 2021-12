Ligue Europa : le groupe de l'OL contre les Rangers

L'Olympique Lyonnais a dévoilé le groupe convoqué par Peter Bosz pour la dernière journée du groupe A de la Ligue Europa. Jeudi soir à 18h45, les Gones, assurés de finir la phase de poules à la première place après 5 victoires en 5 matches, affronteront les Glasgow Rangers au Groupama Stadium. Grâce à une différence particulière favorable, les Ecossais sont également qualifiés pour les barrages.

Pour cette dernière échéance européenne de l'année civile, l'entraîneur néerlandais pourra compter sur un groupe quasi-complet. Il sera néanmoins privé de son international belge Jason Denayer, sorti sur blessure face aux Girondins de Bordeaux (2-2) et indisponible jusqu'à fin janvier et de son meneur de jeu Lucas Paqueta, ménagé pour cette rencontre. Le défenseur central Sinaly Diomandé et le milieu de terrain Jeff Reine-Adelaïde sont toujours aux soins.