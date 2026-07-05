Ligue 1
Le prometteur Mory Kera pisté par Monaco et deux autres clubs de L1
1 min.
@Maxppp
Pur produit de Charleroi, Mory Kera suscite de nombreux intérêts à l’étranger. Selon nos informations, le joueur de 18 ans est ardemment courtisé en France, et notamment en Ligue 1. Connu pour son savoir-faire en post-formation, Monaco suit attentivement la situation de l’international belge U18 (2 sélections). Mais le club de la Principauté a de la concurrence sur ce dossier.
La suite après cette publicité
Le Paris FC et le LOSC sont également intéressés par le profil de Kera, dont le contrat avec le club belge expire en juin 2027. Milieu défensif d’1,92 m, le joueur né en 2008 était apparu à plusieurs reprises sur le banc de Charleroi cette saison en championnat.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’arbitre de Paraguay-France se fait découper par le monde entier, l’Angleterre mise tout sur Harry Kane
Explorer