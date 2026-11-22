La Juventus n’a fait qu’une bouchée de Venise ce dimanche, à l’occasion de la 12e journée de Serie A. Devant leur public, les Bianconeri se sont largement imposés (4-0), au terme d’une seconde période à sens unique. Après une première mi-temps sans but, Nick Woltemade a débloqué la situation à la 53e minute, avant que Teun Koopmeiners ne double la mise six minutes plus tard (59e), sur une passe décisive du premier buteur. Les Turinois ont ensuite poursuivi leur festival offensif grâce à Juan Cabal, servi par Edon Zhegrova (65e).

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La démonstration s’est achevée à la 71e minute, lorsque Randal Kolo Muani a transformé un penalty pour inscrire le quatrième et dernier but de la rencontre. Quatre réalisations inscrites en seulement 18 minutes qui ont définitivement assommé les Vénitiens, incapables de contenir les offensives turinoises après la pause. Un succès net et sans bavure pour la Vieille Dame, qui reprend la compétition après la trêve internationale avec une victoire convaincante.