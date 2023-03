Algérie : première sélection en septembre pour Houssem Aouar ?

À 24 ans, Houssem Aouar est à la croisée des chemins. Après une carrière rondement menée à l’OL avec comme point d’orgue un incroyable Final 8 disputé en Ligue des Champions où il avait largement contribué à emmener l’OL en demi-finale de la compétition grâce à de nombreuses passes décisives et une influence dans le jeu de tous les instants, le milieu de terrain international tricolore (une sélection en amical face à l’Ukraine en octobre 2020), a décidé de porter les couleurs de l’Algérie, le pays de ses parents.

Très apprécié par Djamel Belmadi, Houssem Aouar a été convaincu par le projet du sélectionneur algérien. Il faudra toutefois être patient pour voir le Gone porter pour la première fois le maillot des Fennecs. Selon nos informations, d’un commun accord avec le sélectionneur algérien, il souhaite revenir à son meilleur niveau physique avant de rejoindre le groupe des Fennecs. Il faudra attendre le mois de septembre et le match des éliminatoires de la CAN en Algérie face à la Tanzanie pour assister aux grands débuts d’Houssem Aouar avec les Fennecs.

