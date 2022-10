L'AC Milan veut prolonger Olivier Giroud

Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin 2023, Olivier Giroud pourrait passer plus de temps que prévu en Lombardie. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien souhaiterait offrir une prolongation d'une saison au buteur de 36 ans.

Très apprécié dans le vestiaire et de par son apport sportif, l'international tricolore (114 sélections, 49 buts) fait l'unanimité et semble avoir trouvé botte à son pied. Un joli pari, lui qui serait alors âgé de 38 ans à l'issue de ce possible futur contrat. Buteur à 6 reprises cette saison, l'ancien Montpelliérain profite de la blessure de Zlatan Ibrahimovic pour disputer de nombreuses minutes de jeu.