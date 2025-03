Moussa Niakhaté pas impressionné par Manchester United

Une chose est sûre : l’Olympique Lyonnais ne compte pas faire de la figuration pour sa prochaine double confrontation de Ligue Europa. Jeudi soir, les Gones ont surclassé le Steaua Bucarest (4-0) au Groupama Stadium, confirmant leur large victoire à l’aller (3-1). Un succès qui a permis aux Gones de se qualifier sereinement pour les quarts de finale de la compétition. Et désormais, un adversaire d’un tout autre calibre attend les Lyonnais : Manchester United. Un géant européen en pleine crise, mais dont le glorieux passé impose toujours le respect.

Pourtant, du côté des Lyonnais, pas question de se laisser impressionner. À l’issue du succès contre le Steaua, Moussa Niakhaté a affiché sa détermination avant d’affronter les Red Devils : « On joue au foot pour jouer des affiches comme celle-là, face à United, c’est un des meilleurs clubs de l’histoire. Mais on ne va pas là-bas pour faire des vidéos ou regarder Old Trafford, mais pour se qualifier. On a l’effectif pour leur poser des problèmes. On est là pour aller au bout. » L’échéance arrivera vite pour les joueur de Paulo Fonseca. La première manche se jouera le 10 avril prochain, au Groupama Stadium, avant que les Rhodaniens ne se déplacent à Old Trafford pour le match retour, le 17.