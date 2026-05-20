PSG : mauvaise nouvelle en vue pour Warren Zaïre-Emery ?

Le Paris Saint-Germain est à dix jours de pouvoir réaliser une performance historique. Un an après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le club de la capitale pourrait conserver son titre. Une première depuis 2017 et le sacre du Real Madrid de Zidane à Cardiff (la deuxième des trois C1 consécutives remportées par la Casa Blanca). Éliminé prématurément de la Coupe de France, Paris a le temps pour préparer son choc contre Arsenal, fraîchement sacré champion d’Angleterre.

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Hakimi de retour pour la finale

Pour le moment, les nouvelles ne sont pas trop alarmantes. Hormis la surveillance autour du cas d’Ousmane Dembélé, touché à un mollet, L’Équipe annonçait hier soir le retour d’un blessé, Achraf Hakimi. Touché à la cuisse lors de la demi-finale aller de C1 face au Bayern Munich, le latéral marocain doit reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique qui va retrouver l’un de ses titulaires indiscutables. Cependant, Luis Enrique risque de devoir se casser la tête.

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Si Hakimi est de retour dans le onze de départ pendant que Fabian Ruiz a retrouvé sa place au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery (20 ans) risque d’en faire les frais. La saison passée, le jeune international tricolore jouait les doublures de luxe et n’avait pas vraiment les arguments pour réclamer une place de titulaire. Cette année, c’est totalement différent.

Un sacré dilemme pour Luis Enrique

WZE est tout simplement le joueur le plus utilisé par Luis Enrique et ses prestations sont plus que convaincantes. Le milieu de terrain a retrouvé sa force de percussion et il rayonne comme jamais depuis plusieurs mois et son intérim au poste de latéral droit a été si bon que certains le voient désormais comme une alternative de luxe à ce poste pour Didier Deschamps. Sa demi-finale face au Bayern Munich illustre d’ailleurs parfaitement sa polyvalence et sa saison. Impressionnant au milieu à l’aller par son activité hors norme, WZE a également brillé à droite de la défense au retour, muselant Luis Diaz.

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Satisfait des performances de son joueur, Luis Enrique l’a régulièrement encensé tout au long de la saison. «On a souvent parlé de lui, mais il est vraiment ce que représente un titi. C’est un vrai titi non seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi comment il se comporte en dehors pendant sa vie. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques. C’est un vrai plaisir de l’entraîner», déclarait l’Espagnol en mars dernier. Étincelant depuis de longs mois, Zaïre-Emery sera-t-il le dindon de la farce de ces retours conjugués d’Hakimi et de Ruiz ? Luis Enrique a souvent réussi à garder ses remplaçants impliqués et performants depuis trois ans, mais la pilule risque quand même d’être difficile à avaler pour WZE…