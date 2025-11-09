Menu Rechercher
Le message d’Hugo Ekitiké à Kylian Mbappé, la presse espagnole fait une demande folle à Griezmann

Hugo Ekitiké rend hommage à Kylian Mbappé, l’Espagne tire son chapeau à Antoine Griezmann et le duo Cherki - Haaland qui fait des étincelles, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Jules Kutos-Bertin
2 min.
L’influence de Kylian Mbappé sur la carrière d’Hugo Ekitiké

Hugo Ekitiké, Hugo Boss comme l’appelle la presse anglaise s’est confié sur ses débuts, il veut continuer à justifier son gros transfert, lui qui était pourtant amené à finir dans l’ombre d’Alexander Isak. L’international français a aussi parlé du rôle capital qu’a eu Kylian Mbappé dans sa carrière, notamment lorsqu’il ne jouait pas à Paris. Et enfin, Ekitiké a fini avec de belles paroles sur Erling Haaland, son adversaire du jour, expliquant qu’il aimerait bien intégrer quelques facettes de son jeu, particulièrement son efficacité.

Antoine Griezmann adoubé en Espagne

En Espagne, Antoine Griezmann fait la une du journal Marca. L’Atlético de Madrid s’est imposé 3-1 hier soir contre Levante avec un doublé du champion du monde 2018 qui était remplaçant au début de la rencontre. Griezmann n’a rien perdu de son sens du but, une semaine après avoir déjà été décisif de la même manière contre le FC Séville, cette fois "Grizou" a même vu double. Ne pars jamais, écrit la presse espagnole qui est toujours sous le charme du numéro 7 français, Antoine Griezmann a hésité l’été dernier entre la MLS ou rester une année de plus, il a fait le choix du cœur, mais l’Espagne veut tout simplement le garder jusqu’à la fin de sa carrière. En France, on analyse un peu plus en profondeur ce costume de remplaçant qui lui va bien. Pour la première fois de sa carrière, Antoine Griezmann a démarré la saison dans la peau d’un joker de luxe, un nouveau statut qu’il assume pleinement et qu’il gère très bien. “J’aime être ici, jouer ici et quand le coach me fera entrer, je devrais lui montrer que je peux jouer", a confié Grizou après la victoire.

Le duo Cherki - Haaland emballe la Premier League

Manchester City accueille Liverpool à 17h30, le match de la journée en Angleterre. Deux joueurs seront à suivre du côté de Manchester City : Erling Haaland et Rayan Cherki. Le serial buteur a trouvé un nouveau copain en la personne de Rayan Cherki. Coup de foudre technique explique le journal L’Equipe, la semaine dernière Cherki a donné deux passes décisives au Norvégien. Après le départ de Kevin De Bruyne, Haaland retrouve avec Cherki un joueur capable de lui donner plusieurs ballons de but dans le même match. Bonus : les deux hommes s’entendent très bien en dehors du terrain, ce qui facilite forcément leur relation sur le rectangle vert.

En savoir plus sur

Liga
Premier League
Atlético
Man City
Liverpool
Antoine Griezmann
Hugo Ekitike
Rayan Cherki
Erling Haaland

