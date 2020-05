OM : Alvaro Gonzalez affiche déjà ses ambitions pour la Ligue des Champions

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a mis un terme à la saison 2019-2020 jeudi dernier, l'Olympique de Marseille, deuxième, retrouvera la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Une excellente nouvelle pour le club phocéen mais aussi les joueurs. Interrogé par RMC Sport, Alvaro Gonzalez a déjà évoqué le sujet et le défenseur espagnol ne compte pas faire de la figuration sur la scène européenne dans quelques mois.

«Nous n'avons pas envie d’être simplement de passage en Ligue des champions. Ce ne serait vraiment pas ambitieux de ne pas vouloir sortir des poules et accrocher les phases finales. Je comprends le discours du "Mister". On pense tous la même chose. On est en droit d’afficher nos ambitions car on s’est battus pour être en Ligue des champions», a déclaré le joueur prêté par Villarreal cette saison.