Real Madrid-Barça, Vidéo : l’ouverture du score polémique d’Andreas Christensen

Même s’ils ont bien moins attrayants qu’il y a dix ans, les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours attendus, surtout pour le public espagnol. Les Madrilènes et les Catalans croisent ainsi le fer ce dimanche soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, lors de la 32ème journée de la Liga. Un match qui s’est rapidement emballé dès la 9ème minute.

Et le début de match timide des Merengues est rapidement sanctionné. Sur un corner tiré par Raphinha venu de la droite, Andriy Lunin a été bien trop court dans sa sortie au second poteau et le défenseur, Andreas Christensen, a pu placer une tête à bout portant dans le but vide pour ouvrir le score. Certains réclament déjà une faute du Danois sur Toni Kroos. A vous d’en juger.