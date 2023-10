Inter Milan : les supporters promettent l’enfer à Romelu Lukaku pour son retour à Giuseppe Meazza

Ce dimanche 29 octobre sur les coups de 18 heures, Romelu Lukaku (30 ans) va faire son retour au Giuseppe Meazza. Cette fois-ci, l’attaquant belge défendra les couleurs de l’AS Roma, et non plus celles de l’Inter Milan. Très en forme depuis le début de la saison, le Diable rouge peut en revanche s’attendre à un retour électrique.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 22 9 19 7 1 1 24 5 7 Rome 14 9 8 4 2 3 20 12

En effet, ce vendredi, la Gazzetta dello Sport annonce que les supporters intéristes attendent de pied ferme le buteur de 30 ans. Le célèbre journal au papier rose indique, dans cette optique, que les Nerazzurri ont d’ores et déjà prévu d’accueillir leur ancien protégé sous des milliers de sifflets. Reste désormais à savoir si l’intéressé parviendra à briller pour son come-back, lui qui est parti en très mauvais termes avec son ancien employeur…