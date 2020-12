Liga : Séville s'impose à Valence

Septième du classement de Liga après sa contre-performance à domicile face à Valladolid (1-1), le Séville FC se déplaçait à Valence dans le cadre de la quinzième journée de Liga avec l’objectif de revenir sur la quatrième place synonyme de Ligue des Champions. Mais alors que les hommes de Julen Lopetegui se dirigeaient vers un partage des points, Suso a donné la victoire aux Andalous (0-1) grâce à un but somptueux.

Un succès qui fait du bien aux Nervionenses. Ils grimpent provisoirement au cinquième rang, à deux petits points de Villarreal et avec un match en moins au compteur. De leur côté, Elche et Osasuna se sont neutralisés (2-2). Les visiteurs restent 19es. A noter que deux autres rencontres sont programmées à 19h45 (Real Sociedad-Atlético, Huesca-Levante) et deux autres à 22h (Valladolid-FC Barcelone, Villarreal-Athletic).