Presnel Kimpembe retrouve un club au Qatar
Libre après son départ du Qatar SC où il n’aura disputé que onze matches, le défenseur central français Presnel Kimepembe (30 ans) a retrouvé un club. Comme annoncé par nos soins, il va bien rester dans le Golfe où il a paraphé un contrat avec le club d’Al-Kharitiyath en deuxième division qatarie.
C’est désormais officiel comme l’a annoncé le club qatari dans un communiqué : «notre club annonce officiellement la signature du défenseur français Presnel Kimpembe pour une saison, en provenance du Qatar SC, en vue de la nouvelle saison sportive. Kimpembe a rejoint le Qatar SC en septembre 2025 en provenance du club français Paris Saint-Germain et a joué avec l’équipe lors des compétitions de la ligue de football qatarie la saison dernière.»
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