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Coupe du Monde

FIFA : le salaire de Gianni Infantino dévoilé

Par Maxime Barbaud
Gianni Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du Monde @Maxppp

Association à but non-lucratif (officiellement), la FIFA publie tous les ans un rapport sur les émoluments de ses employés. L’occasion de dévoiler le salaire de Gianni Infantino, tant décrié depuis quelques jours et l’arrivée des différentes délégations aux États-Unis notamment, en plus du prix des places de la compétition.

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Le président de l’organisation touche 2,44 M€ brut par an. Il faut rajouter à cela une prime qui évolue d’année en année. En 2025, elle était de 1,8 M€, faisant grimper la totalité de ses revenus liés à son poste à 4,24 M€.

Pub. le - MAJ le
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