Arsenal : ça commence à sentir bon pour Julian Alvarez !

L’Atlético a fermé la porte au FC Barcelone… mais pas à Arsenal, ni à d’autres clubs qui pourraient se présenter d’ici la fin du mercato. Effectivement, si l’attaquant argentin ne sera pas vendue à l’écurie catalane, dont le comportement exaspère clairement les Colchoneros, ces derniers sont à l’écoute d’offres venant d’autres clubs et pourraient accepter se séparer de leur attaquant.

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Selon le journaliste argentin Germán García Grova, qui travaille notamment pour TyC Sports, Diego Simeone a déjà validé un possible départ de son attaquant. De son côté, la direction demande 130 millions d’euros pour l’ancien de Manchester City, une somme sur laquelle Arsenal ne s’est pas encore aligné. Mais les Gunners pourraient très vite le faire selon un autre journaliste argentin, Gaston Edul, très connu pour ses informations sur les joueurs de la sélection de son pays.

Alvarez n’a pas d’autre choix

Ce dernier affirme ainsi que l’offre d’Arsenal est pour l’instant de 120 millions d’euros, mais que les dirigeants du club anglais sont prêts à l’augmenter. Ce qui pourrait donc convaincre la direction colchonera, consciente que le cas Alvarez risque de pourrir la saison, avec une relation entre le joueur et les supporters difficilement rattrapable.

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Marca fait aussi de nouvelles révélations et indique que, pour la première fois, Julian Alvarez se rend compte qu’Arsenal est sa seule option. Les évènements du Metropolitano le week-end dernier, où il a été énormément hué et sifflé, lui ont fait comprendre qu’un point de non-retour avait été atteint à Madrid, et il a aussi vu l’option Barça s’envoler. Autant dire que toutes planètes sont en train de s’aligner pour Arsenal, qui a donc de sérieuses options d’enrôler le joueur formé à River Plate.