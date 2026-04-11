Menu Rechercher
Commenter
National 2

N2 : Rio Mavuba concède sa première défaite à Bordeaux

Par Tom Courel
1 min.
Rio Mavuba avec Bordeaux @Maxppp
Bordeaux Lorient II

L’effet Rio Mavuba ne semble que très peu crédible en Gironde. Bousculés à domicile par la réserve de FC Lorient ce samedi lors de la 25e journée du groupe A de National 2, les Girondins de Bordeaux du nouveau coach de 42 ans ont laissé filer trois points en s’inclinant 3-2. Ce revers, le premier depuis l’arrivée de Mavuba, pourrait d’ailleurs peser dans la course à la montée en National. Toujours deuxièmes de quatrième division, les Bordelais paraissent fébriles et démontrent de sérieux doutes en cette fin de saison.

La suite après cette publicité

Pourtant, la partie de National 2 avait bien débuté pour les locaux avec l’ouverture du score de Jean Grillot. Cependant, ils ont étés punis par des Lorientais opportunistes. En effet, c’est un certain Côme Fromager qui est venu égaliser, avant qu’Anton Mouledous mettre le second but pour la réserve des Merlus. Malgré une égalisation de Faïssal Mannaï, Bordeaux a finalement abandonné… dans le temps additionnel (90+6). Frustante et remplie d’amertume, la fin de rencontre a laissé les hommes de Mavuba dans une impasse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux
Lorient II
Rio Mavuba

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
Lorient II Logo Lorient
Rio Mavuba Rio Mavuba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier