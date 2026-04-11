N2 : Rio Mavuba concède sa première défaite à Bordeaux

L’effet Rio Mavuba ne semble que très peu crédible en Gironde. Bousculés à domicile par la réserve de FC Lorient ce samedi lors de la 25e journée du groupe A de National 2, les Girondins de Bordeaux du nouveau coach de 42 ans ont laissé filer trois points en s’inclinant 3-2. Ce revers, le premier depuis l’arrivée de Mavuba, pourrait d’ailleurs peser dans la course à la montée en National. Toujours deuxièmes de quatrième division, les Bordelais paraissent fébriles et démontrent de sérieux doutes en cette fin de saison.

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Pourtant, la partie de National 2 avait bien débuté pour les locaux avec l’ouverture du score de Jean Grillot. Cependant, ils ont étés punis par des Lorientais opportunistes. En effet, c’est un certain Côme Fromager qui est venu égaliser, avant qu’Anton Mouledous mettre le second but pour la réserve des Merlus. Malgré une égalisation de Faïssal Mannaï, Bordeaux a finalement abandonné… dans le temps additionnel (90+6). Frustante et remplie d’amertume, la fin de rencontre a laissé les hommes de Mavuba dans une impasse.