Droits TV : comment DAZN et Disney+ ont arraché la Liga à beIN Sports

Après quatorze années de diffusion ininterrompue, beIN Sports a perdu les droits du championnat espagnol au profit de DAZN et Disney+. Depuis le début de la saison, les deux plateformes proposent chacune l’intégralité des 380 rencontres de Liga, et ce jusqu’en juin 2029. Un changement majeur qui s’explique notamment par les négociations financières menées ces derniers mois. Selon les informations de L’Équipe, DAZN et Disney+ ont accepté de débourser chacun 11,5 millions d’euros par saison, soit un total de 23 millions d’euros annuels. De son côté, beIN Sports, qui payait auparavant 32 millions d’euros par an, espérait obtenir une importante réduction du montant des droits. Le diffuseur franco-qatarien aurait ainsi commencé les discussions avec une proposition de seulement 16 millions d’euros, avant de revoir son offre à la hausse, jusqu’à 20 millions d’euros annuels. Une somme finalement insuffisante face à la proposition commune de ses deux concurrents.

La suite après cette publicité

Cette issue s’explique également par les relations déjà solides entre la Liga et ses nouveaux diffuseurs. DAZN possède notamment une partie des droits du championnat en Espagne, qu’il partage avec Movistar+, les deux groupes déboursant ensemble un peu plus d’un milliard d’euros par an jusqu’en 2032. La plateforme diffuse également la compétition dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et la Belgique, ainsi qu’au Japon. Disney+ dispose de son côté d’une présence sur d’autres marchés internationaux, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les pays nordiques. Des partenariats qui ont contribué à rassurer Javier Tebas et les dirigeants de la Liga, malgré les difficultés rencontrées par DAZN lors de son passage comme diffuseur de la Ligue 1 en France. Pour les supporters français, ce changement sera particulièrement visible dimanche soir, puisque le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera diffusé simultanément sur DAZN et Disney+. Une affiche prestigieuse qui servira de vitrine aux deux nouveaux détenteurs des droits du football espagnol.